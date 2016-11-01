Начальник уголовного розыска Галичины не появляется в суд: повестки не доходят

Начальник уголовного розыска полиции Львовщины Николай Гладюк второй раз не явился на судебное заседание, где должен был рассматриваться составленный на него административный протокол по ч. 1 ст 130 КоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения). Активисты расценивают такие действия господина Гладюка как попытку затянуть время, чтобы уйти от ответственности.

Как сообщил председательствующий на заседании судья Юрий Бориславский, начальнику уголовного розыска направили судебную повестку в адрес его проживания ул. Выговского, 45а во Львове, однако уведомление о вручении повестки в суд не поступило.

Поэтому М.Гладюк на суд не пришел. Зато его адвокат направил ходатайство. В письме господин Гладюк утверждает, что не управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а в момент, когда приехала патрульная полиция его автомобиль вообще стоял на АЗС, а не находился в движении. Также полицейский чиновник заявляет, что отказался от проверки на алкотестере «Драгер», поскольку сомневался в законности действий патрульных. Также пояснил, что ночью 8 сентября возвращался из Киева, был уставший, психологически истощен, что визуально могли воспринять что он в нетрезвом состоянии.

Господин Гладюк заявляет, что после инцидента с патрульными добровольно сам поехал во Львовский областной наркологический диспансер, где прошел обследование — там якобы было установлено трезвость начальника уголовного розыска.

В ходатайстве М.Гладюк и его адвокат просят «прекратить производство по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием события и состава правонарушения».

Суд решил еще раз прислать повестку господину Гладюку и его адвокату о дате и времени судебного заседания. Активисты расценивают такие действия начальника уголовного розыска как попытку затянуть время, чтобы уйти от ответственности.

Представитель «Дорожного контроля» Андриан Колобов в комментарии журналистам назвал суд по Гладюку показухой.

«Пытаются затянуть дело по срокам. Три месяца пройдет человек не сможет быть привлечен к ответственности. Происходит сознательное затягивание срока, чтобы избежать ответственности убежден А.Колобов.

Заместитель начальника управления патрульной полиции Львова Максим Подболячный отметил, что патрульные предлагали М.Гладюку пройти на месте тест на алкогольное опьянение, однако тот отказался. Также он не согласился поехать с патрульными и пройти осмотр в медицинском учреждении, но почему-то сделал это самостоятельно.

Напомним, начальника уголовного розыска Львовщины Николая Гладюка патрульные задержали на автозаправке 7 сентября. На него составили протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Железнодорожный районный суд Львова в лице судьи Юрия Бориславского вернул на доработку в патрульную полицию Львова административный протокол по статье 130 КоАП, составленный против начальника уголовного розыска полиции Львовщины Николая Гладюка, которого поймали пьяным за рулем. Тогда в протоколе руководитель уголовного розыска указал адрес проживания ул. Выговского, 43, где расположен детский сад.