Заявление главы МГБ ЛНР о готовящемся теракте на Украине

Сотрудники спецслужб Украины при поддержке США готовят провокационный теракт в харьковском метро. Об этом сегодня заявил министр государственной безопасности ЛНР Леонид Пасечник.

"Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики располагает информацией о том, что бывший глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в настоящее время ведет подготовку к совершению в начале ноября текущего года диверсионно-террористического акта в метро города Харькова", - сообщил он.

"Основными задачами и целью этого мероприятия является создание предпосылок для обвинения Российской Федерации в дестабилизации ситуации на территории Украины", - отметил министр.

"Также указанная акция будет представлена как месть за убийство "Моторолы". Предполагается, что указанная версия будет поддержана представителями Соединенных Штатов Америки", - рассказал Пасечник.