На Ровенщине будут судить врача за смерть потерпевшего в ДТП

Ровенской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении врача, которому сообщено о подозрении в совершении ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия, а именно смерть больного (ч. 1 ст. 140 УК Украина).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Установлено, что врач-хирург коммунального заведения «Ровенская областная клиническая больница» из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, вследствии небрежного к ним отношения во время дежурства в июне 2015 году в медицинском учреждении, не предоставил надлежащей медицинской помощи 29-летнему мужчине, доставленном с политравмой после ДТП. В тот же день пациент умер.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, жизнь пострадавшего можно было бы спасти при предоставлении надлежащей медицинской помощи.

Напомним, за указанный преступление предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительными работами до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.