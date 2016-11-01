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Климкину захотелось возврата Киеву Дебальцево

опубликовано alex1943 в Втр, 01/11/2016 - 16:53 Новость: тема тэги гео
mid_ukraini_viborov_na_donbasse_
В правительстве Украины придумали новый способ оттянуть исполнение своих обязательств в рамках минских соглашений в части выборов на территории ДНР и ЛНР. В интервью изданию «Левый берег» министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что одним из условий проведения таких выборов станет возврат под контроль Киева Дебальцево и его окрестностей.

«Дебальцево — важный город не только с политической или военной точки зрения. Фундаментальная его важность именно с эмоциональной стороны, — заявил Климкин. — Город должен вернуться под контроль Украины, иначе я не понимаю, как мы будем продвигаться к выборам».

«Требованием в процессе формирования Дорожной карты будет решение проблемы Дебальцево. Мое видение решения — возвращение города под украинский контроль», — подчеркнул министр.

Официальный Киев уже второй год ищет любые предлоги для того, чтобы оттянуть проведение выборов на территории ДНР и ЛНР, предусмотренных минскими соглашениями.

Ранее правительство Украины настаивало на том, что выборы могут состояться лишь после передачи контроля над границей между ДНР, ЛНР и Россией Киеву, однако данный тезис не встретил поддержки Германии и Франции. Теперь же, судя по заявлению Климкина, поводом не выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений станет вопрос Дебальцево.

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