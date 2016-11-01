Боевики террористического бандформирования «Феникс» почти 2 года терроризировали мирное население Донбасса. Бандиты мародерствовали и отжимали личное имущество людей и только изредка приезжали домой в перерывах между ротациями.

Преступники из карбата «Феникс» вернулись в Николаев живыми и здоровыми, а также с большими суммами денег отобранных у мирного населения и награбленным имуществом. Как известно, в течении двух лет украинские нацисты также отправляли награбленное домой, в Николаев, с помощью услуг «Новой почты».

У каждого из боевиков различные планы на будущее. Кто-то планирует вернуться к семье и оставить преступную деятельность, однако большинство намерены продолжать заниматься террором и мародерством в карательном батальоне уже по контракту.

Справка Anna-News

3-й отдельный аэромобильный батальон «Феникс» (3 ОАеМБ, в/ч А0224) — украинский добровольческий батальон, созданный при 79-й отдельной аэромобильной бригаде (г. Николаев). Количество боевиков — 529 человек. Набор добровольцев начался 14 августа 2014. Техническое оснащение карательного батальона обеспечивают волонтеры и предприятия г. Николаева. Часть бронетехники (10 единиц БТР-80) получена из президентского полка.