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Страна майдана: верхушке СБУ официально разрешили скрыть свои доходы от общественности

опубликовано alex1943 в Втр, 01/11/2016 - 17:56 Новость: тема тэги гео
swinji
На этот факт указал экс-руководитель юридического блока президентской администрации Виктора Януковича, украинский политик и адвокат Андрей Портнов.

«Авторами поправки, позволившей начальству Службы безопасности Украины не показывать на общее обозрение ранее украденное имущество оказались два известных антикоррупционера — Соболев и Чумак. Кроме того, закон обязывал Национальное Агентство по противодействию коррупции принять для сотрудников Службы специальный порядок, который, разумеется не принят. Поэтому тем, кто как раз находится в процессе хищения государственного имущества и хочет, чтобы на него тоже распространялась такая поправка, нужно просто попроситься на работу советником к главе СБУ. Это позволит подать декларацию туда, где ее никому не видно», -заявил Портнов.

Напомним: 30 октября закончилось время, отведенное для заполнения электронных деклараций госчиновниками Украины. Граждане впервые увидели богатства, украденные у страны, в которой они живут, чиновниками, которые управляют страной майдана.

В соцсетях царит настоящее цунами от возмущения «слугами народа», у которых только наличкой в общей сложности оказалось более 7 миллиардов гривен, не говоря о недвижимом имуществе и банковских счетах. Сотрудникам Службы безопасности Украины при этом разрешено свое имущество не выставлять на «всеобщее обозрение». Надо думать, там есть, что скрывать...

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