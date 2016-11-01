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Украине пора забыть все евроиллюзии, «союз с Европой» снова откладывается...

опубликовано alex1943 в Втр, 01/11/2016 - 18:00 Новость: тема тэги гео
v jewropu
«Марк Рютте забил последний гвоздь в перспективы нашей евроассоциации. То есть, членства в ЕС не будет, Украина приняла невыгодные для себя условия экономической части Соглашения и даже работать в ЕС украинцы не смогут. То, за что стояли люди на Майдане, по сути, нивелируется заявлением Премьера Нидерландов»,- так комментирует заявление, сделанное премьер-министром Нидерландов бывший вице-премьер Украины Владимир Семиноженко.

И задается закономерным вопросом: «...Не слишком ли высока цена, которую Украина уже заплатила на сегодняшний день за Ассоциацию с ЕС? Как минимум, это унижение для страны. Считаю, что сейчас самое мудрое решение признать, что допущена ошибка, и в политическом, и в экономическом плане. Оставить все евроиллюзии как непродуктивные и строить свою собственную экономическую политику в своих интересах».

Напомним: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство его страны, скорее всего, не ратифицирует Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, учитывая результаты апрельского референдума. На консультативном референдуме в Нидерландах 6 апреля 2016 года против этого проголосовали 61% голландцев.

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