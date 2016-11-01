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«Банду гэть!» - штурм Верховной рады чернобыльцами в Киеве

опубликовано alex1943 в Втр, 01/11/2016 - 18:04 Новость: тема тэги гео
bunt
Во вторник 1 ноября пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС предприняли попытку штурмовать второй подъезд здания Верховной Рады. Возникла потасовка с сотрудниками правоохранительных органов.

Чернобыльцы требовали от депутатов украинского парламента одобрить законопроект №4442 (О внесении изменений в Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» (относительно пенсионного обеспечения).

Инициаторами этого документа являются депутаты от Радикальной партии Олега Ляшко, поэтому пункты этого законопроекта аналитики считают политической акцией в борьбе за власть. Требования чернобыльцев - не менять «чернобыльский» закон, но выполнять его, а также увеличить социальные выплаты, которые бы позволили им элементарно выжить в стране майдана. Протестующие скандировали: «Парубий, к народу!», «Банду гэть», «Верховную зраду прочь!», «Пороха на нары!». Лозунги очень знакомые, подобное кричали на евромайдане почти три года назад, но только «банда» тогда была другая...

Напомним: за пару последних лет майданная власть Украины лишила практически всех льгот и государственной помощи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, происшедшей в 1986 году.

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