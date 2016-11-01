Пролетария с булыжником — под окна парламента Украины!

Жители столицы Украины зарегистрировали на сайте Киевсовета петицию с предложением перенести демонтированный 28 октября памятник «Булыжник - оружие пролетариата» под окна Верховной Рады.

«Предлагаю установить памятник «Булыжник – оружие пролетариата», который был демонтирован на Подоле, перед Верховной Радой, чтобы так называемые слуги народа, перед тем, как повышать себе зарплату в разы, смотрели на этот памятник и вспоминали Майдан (на Майдане выковыривали брусчатку)», - написал автор этой петиции Андрей Чубаха.

Знаменитый памятник - копия работы скульптора Ивана Шадра, которую он создал в 1927 году и посвятил событиям Русской революции 1905 года. В Киеве копия этой скульптуры появилась в 1982 году. Памятник не вошел в список объектов, которые подлежат декоммунизации, но власть Подольского района Киева приняла решение его демонтировать. В райадминистрации заявили, что демонтированная скульптура «находится на ответственном хранении»,но вот где именно -не называют.