О хлебе насущном: в ДНР озимые посеяли, подсолнечник убрали...

Первыми в Донецкой Народной Республике завершили сев озимых культур хозяйства Приазовья. Хотя в этом году осень была сложная, все прошло успешно.

«Сложившиеся на юге Республики погодные условия продиктовали свою тактику осенне-полевых работ. Раньше других в поле вышли механизаторы крупных хозяйств района «Колос Д», «Юг-Велес», «Россия Нова». Из-за нехватки влаги в почве сначала они уложили семена на участках по непаровым предшественникам, а также по парам, где к началу осени она еще сохранялась. После прошедших дождей хозяйства приступили к массовому севу. Всего хозяйства Новоазовского района уложили их в почву на площади в 15 тысяч гектаров», - рассказал начальник управления по работе с сельскими товаропроизводителями Новоазовской райадминистрации Олег Андриенко.

Также хозяйства Приазовья завершили уборку подсолнечника. С каждого гектара они получили его в среднем по 16 центнеров. Заметим, что уже 10 центнеров с гектара считается неплохим урожаем. В ближайшие дни на юге завершатся работы по уборке кукурузы на зерно. В завершающей стадии находится сев озимых и в других районах Республики.