Депутат Соболев рассказал, как мэр Львова Садовой на коленях ползал перед Януковичем

Заместитель председателя фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Сергей Соболев во время выступления в парламенте резко раскритиковал деятельность фракции «Самопомощь» и лидера партии Андрея Садового, который «на коленях ползал перед Януковичем».

Об этом Соболев заявил с трибуны ВРУ.

Соболев раскритиковал «коррупционный» проект постановления о повышении зарплат народным депутатам, который вынесли на рассмотрение без выводов профильного комитета.

«А ответ на это очень простой. Ибо если является человека, во Львове называют „Доля“, а не мэром, все становится на свои места. Поскольку в тот момент, когда мы организовывали митинги против Януковича, лидер партии Садовой на коленях ползал и покорнейше просил Януковича принять его на дне рождении», — заявил Соболев.

«Я думаю, большего позора мы не видели. В то время, мы поднимали людей на майдан, Садовой и его команда услужливо принимали колесниковых и януковичей — переходя на русский язык. Думаю, большего позора не может быть. И теперь эти люди будут учить, как нам жить. Кое-кто хочет быть при всех — при Кравчуке, при Кучме, при Януковиче, при Ющенко и при Порошенко. Не выйдет! Все равно вам придется отвечать за все, что вы сделали в этой жизни», — подчеркнул нардеп обращаясь к депутатам от «Самопомощи».