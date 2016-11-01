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Следком России открыл очередное уголовное производство против украинских карателей, совершающих преступления на Донбассе

опубликовано vinodelov в Втр, 01/11/2016 - 19:47 Новость: тема тэги гео
следком

Следственный комитет РФ обвиняет еще четырех командиров ВСУ в применении запрещенных методов ведения войны против населения Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба СК Российской Федерации.

Сообщается что установлены имена командиров подразделений Вооруженных сил Украины, которые, нарушая международные правовые акты, осуществляли артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения Донбасса в марте 2016 года.

Этими военнослужащими оказались командир 72-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ полковник Андрей Соколов, командир 93-й омбр полковник Владислав Клочков, командир 30-й омбр полковник Виталий Якубов, командир 1-го батальона 14-й омбр подполковник Михаил Прокопов. Против них открыты уголовные производства по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч.1 ст.356 Уголовного кодекса России).

В пресс-службе Следственного комитета добавили, что ведомство продолжает проводить работу для установления всех обстоятельств совершенных военных преступлений, а также ведет поиски других причастных к ним лиц.

Напомним: в августе 2016 года Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении представителей высшего украинского военного руководства — министра обороны Украины Степана Полторака и руководителя Генерального штаба Виктора Муженко. Несколько уголовных дел были открыты в отношении командиров боевых подразделений ВСУ, воюющих на Донбассе, в так называемой «зоне АТО».

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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