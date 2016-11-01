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Протест украинских учителей

опубликовано vinodelov в Втр, 01/11/2016 - 20:51 Новость: тема тэги гео
Протест

Не только чернобыльцы протестовали 1 ноября под стенами Верховной рады Украины, но и учителя. Их колонна, примерно в 2000 человек провела свою акцию протеста.

На митинг приехали преподаватели из разных регионов Украины, в том числе из Ровненской, Черниговской и Киевской областей. У здания украинского парламента они устроили демонстрацию против повышения тарифов на коммунальные услуги. Из-за проведения митинга движение транспорта по улице Грушевского было частично заблокировано.

Протестанты установили сцену, с которой озвучили свои требования к власти. Учителя требовали повысить им заработную плату и пенсии. Не так давно украинский президент Порошенко пообещал, что оклады преподавателей увеличатся на 30%. Однако митингующие заявили, что обещанную надбавку им придется отдавать на погашение счетов за коммунальные услуги. Они напомнили, что в следующем году ожидается очередное повышение коммунальных тарифов.

Украинские учителя во время акции протеста вспомнили про электронные декларации чиновников, от которых сегодня буквально штормит всю Украину. Депутаты Верховной рады указали в э-декларациях, что у них есть только наличкой более 7 миллиардов и более 5 миллиардов в банках. Это не считая элитной недвижимости, земельных участков, коллекций дорогих часов и прочих драгоценностей. У одного депутата ВР в частной собственности оказался даже храм, а у другого — мощи святого.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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