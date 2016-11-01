Никаких поблажек: Верховная рада отправила «в корзину» закон о субсидиях инвалидам и пенсионерам

Украинский парламент в очередной раз показал свою несостоятельность на заседании 1 ноября: депутаты не смогли преодолеть вето президента Порошенко на закон № 2676 «О внесении изменений в закон Украины „О жилищно-коммунальных услугах“ относительно начисления субсидий пенсионерам и инвалидам». «За» проголосовали лишь 173 депутата при 300 минимально необходимых. А за предложение президента Порошенко отклонить этот закон отдали свои голоса 109 депутатов при 226 минимально необходимых. То есть, фактически народные депутаты оправили законодательный акт «в корзину».

Напомним: законопроект № 2676 был принят Верховной радой еще 19 июня 2015 года. Он предусматривал предоставление льгот по упрощенной процедуре для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива для неработающих пенсионеров и неработающих инвалидов. Но 24 июля 2015 года президент Украины Порошенко наложил вето на закон. Так что самые нищие и обездоленные украинцы в очередной раз получили отказ от власти майданщиков хоть как-то облегчить им жизнь.