Поляки в шоке от богатств украинских чиновников и депутатов

Об этом сообщил на своей странице в соцсети недавно назначенный главой «Укрзализныци» гражданин Польши Войцех Балчун.

Он пишет, что электронные декларации так называемой «политической элиты» Украины видят люди и из других стран. И то, что они там видят, по-настоящему шокирует. «Не рискнул бы даже приблизительно пересказывать впечатления поляков от задекларированных миллиардов в чулках, частных церквей, антиквариата, часов и автомобилей», — пишет Войцех Балчун. Он иронично отметил, что украинская версия журнала «Форбс», который публикует имена бизнесменов — владельцев самых крупных состояний, не имеет особого смысла с такими декларациями политиков и чиновников.

Напомним: Войцех Балчу является польским бизнесменом, которого нынешняя власть Украины пригласила управлять государственным предприятием «Укрзализныця».