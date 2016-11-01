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Поляки в шоке от богатств украинских чиновников и депутатов

опубликовано vinodelov в Втр, 01/11/2016 - 21:12 Новость: тема тэги гео
балчун

Об этом сообщил на своей странице в соцсети недавно назначенный главой «Укрзализныци» гражданин Польши Войцех Балчун.

Он пишет, что электронные декларации так называемой «политической элиты» Украины видят люди и из других стран. И то, что они там видят, по-настоящему шокирует. «Не рискнул бы даже приблизительно пересказывать впечатления поляков от задекларированных миллиардов в чулках, частных церквей, антиквариата, часов и автомобилей», — пишет Войцех Балчун. Он иронично отметил, что украинская версия журнала «Форбс», который публикует имена бизнесменов — владельцев самых крупных состояний, не имеет особого смысла с такими декларациями политиков и чиновников.

Напомним: Войцех Балчу является польским бизнесменом, которого нынешняя власть Украины пригласила управлять государственным предприятием «Укрзализныця».

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