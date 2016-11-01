Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Украинских предпринимателей хотят обязать маркировать российские товары знаком "контролируется страной-агрессором" опубликовано Nvb2003 в Втр, 01/11/2016 - 21:16 Новость: тема тэги гео Русофобия и маразм в головах украинских политиков продолжают крепнуть. Сегодня в Верховной Раде предложили законодательно обязать украинских предпринимателей маркировать все российские товары. Как заявил автор законопроекта нардеп Виталий Куприй, документом предусмотрены не только штрафы, но и конфискация продукции и выручки предпринимателей, которые реализуют российские товары, не информируя об этом потребителей.

Кроме того, предлагается обязать представителей российского бизнеса в Украине размещать рядом с собственными вывесками и логотипами надпись "Это контролируется страной-агрессором".

С маркировкой планируется размещать и рекламу российской продукции. "Везде должна быть маркировка. Если это печатные средства – не менее 10% от общей площади рекламы. Телевизионная и радиореклама должны заканчиваться информированием о происхождении товара или владельца бизнеса", – добавил нардеп. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее