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Украинских предпринимателей хотят обязать маркировать российские товары знаком "контролируется страной-агрессором"

опубликовано Nvb2003 в Втр, 01/11/2016 - 21:16 Новость: тема тэги гео
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Русофобия и маразм в головах украинских политиков продолжают крепнуть. Сегодня в Верховной Раде предложили законодательно обязать украинских предпринимателей маркировать все российские товары. Как заявил автор законопроекта нардеп Виталий Куприй, документом предусмотрены не только штрафы, но и конфискация продукции и выручки предпринимателей, которые реализуют российские товары, не информируя об этом потребителей.
Кроме того, предлагается обязать представителей российского бизнеса в Украине размещать рядом с собственными вывесками и логотипами надпись "Это контролируется страной-агрессором".
С маркировкой планируется размещать и рекламу российской продукции. "Везде должна быть маркировка. Если это печатные средства – не менее 10% от общей площади рекламы. Телевизионная и радиореклама должны заканчиваться информированием о происхождении товара или владельца бизнеса", – добавил нардеп.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"