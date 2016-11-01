Сводка событий Новороссии за 1 ноября 2016 года

Украинское военное руководство разместило наемников на территории санаторно-оздоровительного центра социальной реабилитации детей-сирот в городе Святогорск, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Украинские силовики за минувшие сутки 755 раз обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Было выпущено 57 артиллерийских снарядов, 403 мины, 25 танковых снарядов, также применялись гранатометы, БМП и различные виды стрелкового оружия». Под огнем украинских подразделений оказались Докучаевск и село Ясное, город Ясиноватая и село Спартак, поселки Зайцево, Широкая Балка и шахта Гагарина, южные сёла Саханка и Ленинское, поселок Еленовка к юго-западу от Донецка, Петровский район, поселок Старомихайловка и территория бывшего аэропорта. В поселке Александровка Петровского района Донецка пострадала мирная жительница и повреждено три дома.

Украинское командование перебросило в зону "АТО" подразделение националистического батальона "Правый сектор" и иностранных наемников из состава мобильной диверсионно-разведывательной группы "Грузинская рота". Об этом сегодня заявил официальный представитель Народной милиции Республики майор Андрей Марочко.

Киевские силовики за минувшие сутки два раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, сообщили сегодня в оборонном ведомстве Республики. Огонь по району села Калиновка из 120-мм минометов велся с направления посёлка городского типа Луганское. Район памятника князю Игорю обстрелян с направления Станицы Луганской из стрелкового оружия. "Потерь нет", - отметили в Народной милиции.