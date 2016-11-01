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ВСУ хотят заполучить аэродром «Северодонецк» для размещения своих штурмовиков и боевых вертолетов

опубликовано vinodelov в Втр, 01/11/2016 - 21:38 Новость: тема тэги гео
аэродром

Группа анонимных хакеров «Спрут» выложила на своем сайте переписку начальника луганского военного гарнизона с губернатором оккупированной ВСУ части Луганщины.

Военные требуют от назначенного Киевом губернатора Юрия Гарбуза передать на безоплатной основе военным аэродром «Северодонецк». Аэродром расположен рядом с городом Северодонецком и считается административнам центром подконтрольной Киеву Луганщины. Сообщается, что документ датирован 21 сентября 2016 года.

«Командой СПРУТ был получен интересный документ в почте 201440iars@ukr.net оперативного командования ВСУ, в котором укровояки Луганского гарнизона, а именно, их начальник — полковник Ю. Е. ПОЛУЛЯЩЕНКО просит передать в подчинение Министерству Обороны Украины на безвозмездной основе аэродром, находящийся в районе населенного пункта Северодонецк (расстояние от аэродрома до Луганска — 65 км, что позволит Сушке, размещенной на данном аэродроме, с учетом времени на взлет, набор высоты и крейсерской скорости, атаковать город приблизительно через 6–7 минут)», — говорится в сообщении.

Группа хакеров «СПРУТ» связывает эти требования военных с информацией о поступлении на вооружение ВСУ новых штурмовиков и боевых вертолетов.

Публикуем текст документа без изменений и комментариев:

«Главе Луганской областной государственной администрации — руководителю военно-гражданской администрации ГАРБУЗУ Ю.Г.

Уважаемый Юрий Григорьевич!

С целью размещения подразделений ВСУ в Луганском гарнизоне прошу Вас рассмотреть вопрос о передаче аэропорта «Северодонецк», как целостного имущественного комплекса на безоплатной основе Министерству Обороны Украины.

Начальник Луганского гарнизона —
военный комиссар Луганского областного военного комиссариата,
полковник Ю. Е. ПОЛУЛЯЩЕНКО.

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