ВСУ хотят заполучить аэродром «Северодонецк» для размещения своих штурмовиков и боевых вертолетов

Группа анонимных хакеров «Спрут» выложила на своем сайте переписку начальника луганского военного гарнизона с губернатором оккупированной ВСУ части Луганщины.
Военные требуют от назначенного Киевом губернатора Юрия Гарбуза передать на безоплатной основе военным аэродром «Северодонецк». Аэродром расположен рядом с городом Северодонецком и считается административнам центром подконтрольной Киеву Луганщины. Сообщается, что документ датирован 21 сентября 2016 года.
«Командой СПРУТ был получен интересный документ в почте 201440iars@ukr.net оперативного командования ВСУ, в котором укровояки Луганского гарнизона, а именно, их начальник — полковник Ю. Е. ПОЛУЛЯЩЕНКО просит передать в подчинение Министерству Обороны Украины на безвозмездной основе аэродром, находящийся в районе населенного пункта Северодонецк (расстояние от аэродрома до Луганска — 65 км, что позволит Сушке, размещенной на данном аэродроме, с учетом времени на взлет, набор высоты и крейсерской скорости, атаковать город приблизительно через 6–7 минут)», — говорится в сообщении.
Группа хакеров «СПРУТ» связывает эти требования военных с информацией о поступлении на вооружение ВСУ новых штурмовиков и боевых вертолетов.
Публикуем текст документа без изменений и комментариев:
«Главе Луганской областной государственной администрации — руководителю военно-гражданской администрации ГАРБУЗУ Ю.Г.
Уважаемый Юрий Григорьевич!
С целью размещения подразделений ВСУ в Луганском гарнизоне прошу Вас рассмотреть вопрос о передаче аэропорта «Северодонецк», как целостного имущественного комплекса на безоплатной основе Министерству Обороны Украины.
Начальник Луганского гарнизона —
военный комиссар Луганского областного военного комиссариата,
полковник Ю. Е. ПОЛУЛЯЩЕНКО.
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