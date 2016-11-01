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«Украдено у народа» — украинский политик о богатстве президента Порошенко

опубликовано vinodelov в Втр, 01/11/2016 - 22:09 Новость: тема тэги гео
Порошенко

Известный политик, общественный деятель, в прошлом министр обороны — Анатолий Гриценко, которого нельзя обвинить в отсутствии «украинского патриотизма» считает, что президент Порошенко указал в своей электронной декларациибогатства, которые были украдены им у народа Украины.

Гриценко заявил, что свое состояние Петр Порошенко умножил в то время когда в стране ведутся боевые действия на Донбассе, а Крым «оккупирован Российской Федерацией». Помогало обогащаться украинскому президенту министерство финансов и руководство Нацбанка Украины.

Вот что пишет Гриценко на своей странице в соцсети: «За пределами морали. Глава государства „заработал“ 50 миллионов на займах в своем государстве. Во время войны! Больше всего — 48,7 миллионов — на игрищах с обменным курсом. Источник „доходов“: Министерство финансов Украины. Так указано в декларации. На самом деле — мы с вами, народ Украины, потому что своих денег ни Министерство, ни Правительство не имеют. А с курсовой разницей, наверное, подсобила Гонтарева, бизнес-партнер Порошенко и глава НБУ по совместительству? Как на меня, после Липецко-Севастопольского „бизнеса“ на территории врага, это самая аморальная статья „доходов“ в декларации Порошенко».

Напомним: президент Украины Петр Порошенко обнародовал свою электронную декларацию о доходах в последний момент, всего за 2 часа до полуночи 30 октября. В этом документе Порошенко показал миллионные состояния, собщив, что владеет 104 компаниями, зарегистрированными в разных уголках мира.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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