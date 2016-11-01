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«Перемирие» на Донбассе: ползучее наступление украинских оккупантов на «серые зоны» продолжается

опубликовано vinodelov в Втр, 01/11/2016 - 22:29 Новость: тема тэги гео
укры

Украинские оккупанты предпринимают попытки занять нейтральную территорию и добраться до левого берега реки Луганки. Об этом на брифинге в Луганске сообщил официальный представитель Минобороны ЛНР майор Андрей Марочко.

По его словам, в двух километрах от населенного пункта Луганское «вскрыта огневая позиция 82 мм миномета, что позволяет украинским карателям вести провокационные обстрелы» рядом с линией разграничения. Представитель министерства обороны ЛНР также рассказал, что украинские каратели ведут обстрелы в районе Новоалександровска, применяя передвижные минометные расчеты, которые транспортируются на гражданских автомобилях, в том числе и каретах скорой помощи.

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