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Картинка из жизни оккупированного Мариуполя: старая и больная женщина едва не замерзла в холодном помещении

опубликовано vinodelov в Втр, 01/11/2016 - 22:41 Новость: тема тэги гео
Пенсионерка

На территории одного из садоводческих кооперативов оккупированного ВСУ Мариуполя в неотапливаемом помещении, без продуктов питания и лекарств жила 74-летняя пенсионерка. Идти ей было некуда, поскольку квартиру отобрали мошенники. Зовут женщину Лариса Дмитриевна, она перенесла тяжелый инсульт, теперь рука и нога парализованы. Женщина полностью беспомощна, и если бы соседи по даче не забили тревогу, так и умерла бы в своем холодном домике.

Сейчас ее определили в гериатрическое отделение больницы. Правда, с отоплением и питанием там тоже проблемы, поскольку майданной властью страна Украина доведена до ручки: газ и уголь стали роскошью.

Пенсия Ларисы Дмитриевны, всю жизнь работавшей на благо Украины, 1300 гривен (а это 3223 рубля или 51 доллар), но их может с трудом хватить только на лекарства. Оказалось, что у женщины, прикованной к инвалидному креслу, даже нет группы инвалидности. Жители Мариуполя опасаются, что вскоре многим из них из-за долгов за коммуналку придется перебраться в холодные дачные домики. Коллекторские службы, которые официально узаконены на Украине, не заставят себя долго ждать.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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