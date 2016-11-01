Стратегия прикрытия

МИД Сирии обратился к генеральному секретарю и председателю Совбеза ООН. Речь идет о том, что боевики из так называемой "умеренной оппозиции" применили в Алеппо химическое оружие. Подготовка террористической атаки была осуществлена в период "режима перемирия". В результате воздействия газообразного хлора 48 граждан Сирии (военных и гражданских лиц) были госпитализированы. МИД Сирии ранее уже предоставлял информацию о поставках террористам токсичных веществ, к которым оказались причастны Турция, Саудовская Аравия и Катар.

Представители САР призвали ООН провести серьезное и прозрачное расследование случаев применения химического оружия в Сирии. Правительство Сирии обратило внимание на политически мотивированную позицию ряда западных стран в этом вопросе.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин констатировал существенные разногласия в ходе организации расследования применения химического оружия на территории Сирии. Мало кто реально готов что-либо делать по существу, - таково мнение российского дипломата. По словам Виталия Чуркина «оголтелая антидамасская риторика, постепенно переросшая в антироссийскую, заводит дело в тупик». Таким образом, западные страны в очередной раз отметают любые конструктивные действия в Сирии в том случае, если они не служат цели свержения "режима Асада".

Совершенно иначе по химическому оружию было накануне агрессии США и НАТО в Ираке. Западные страны тогда очень трепетно относились к признакам (или подозрениям) наличия в Ираке химического оружия, используя данный повод в качестве предлога для военной интервенции. То, что химического оружия не оказалось на месте, затем стало уже не важно. В том случае, если химическое оружие применяется против сирийской армии, западные представители вместо честного расследования прибегают к обычной пропаганде. Далее дело заводится в тупик, и так до следующего раза. Все делают вид, что борются с международным терроризмом, на самом деле его покрывая. Точнее, в данном случае, косвенно поддерживая.

На западе террористы оцениваются как "плохие" и "хорошие". "Плохие" не сотрудничают с западными спецслужбами, "хорошие" борются с "режимом Асада". В принципе, подход не новый. Точно также боевики из "Армии освобождения Косово" поддерживались против Белграда. Имея какие-либо дела с «западными партнерами», следует не забывать, что в их политике такая категория, как человеческая мораль, отсутствует. Можно считать это внешнеполитическим ноу хау. В рукотворных кризисах на Украине и в Сирии эти подходы проявляются сейчас наиболее ярко.