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Курды и шииты против турок

опубликовано Артем Смолов в Ср, 02/11/2016 - 00:15 Статья: тема тэги гео
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Иранские СМИ обращают внимание, что в штурме Мосула (Ирак) задействованы формирования «Пешмерга» Курдской рабочей партии. Они взаимодействуют с шиитским ополчением «Хашид Шааби» — «Силы народной мобилизации». Шииты сыграли важную роль в операции по освобождению от ИГИЛ (организация запрещена в России) иракского города Эль-Фаллуджа в середине 2016 года. "Силы народной милиции" представляют не только шиитов Ирака, но и добровольцев из других стран, таких как Афганистан, Пакистан и Индия. Шииты и курды в районе Мосула направляются иранскими военными советниками.

Руководство Турции уже выразило протест Ирану в связи с тем, что оно оказывает поддержку "турецкому крылу" курдов. Кроме того, появились предположения, что операцию курдов и шиитов будут обеспечивать ВВС Ирана. Активные действия Ирана в районе Мосула связаны с оккупацией турецкой армией северной части Сирии и размещением воинского контингента этого государства в северном Ираке.

Обозреватели обращают внимание, что после разворота администрации США в сторону Турции и дальнейших переоценок в ходе операции "Щит Евфрата", к курдам приходит понимание, кто может быть их реальным, а не мнимым союзником. Теперь интересы курдов больше совпадают с Дамаском и Тегераном. Соответственно, Иран всячески показывает, что готов сотрудничать с Российской Федерацией по военным вопросам. Война в Ираке и Сирии постоянно меняет тактические приоритеты ее участников. Восток, действительно, дело очень тонкое.

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