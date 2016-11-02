Влияние экономической ситуации в Египте

Турецкие источники обращают внимание на сложную ситуацию в Египте. Черта бедности в этой стране оценивается на уровне реальных доходов в 50 долларов в месяц. 27% граждан Египта находятся за чертой бедности, в Верхнем Египте таковых около 60%. Экономическая ситуация непосредственно влияет на политическую стабильность. "Арабская весна", которая привела к падению президента Мубарака, проходила под лозунгом «Хлеб, свобода и социальная справедливость".

Однако, изменения (как это обычно бывает) не улучшили экономическое положение населения, а существенно ухудшили. По сравнению со временем накануне отстранения Мубарака от власти, египетская валюта по отношению к американскому доллару девальвирована более чем в 2,5 раза. В 2016 году египетская лира обесценилась на 40%. В 2011 году валютные резервы ЦБ Египта оценивались в 36 млрд. долларов, в настоящее время этот показатель составляет 5,15 млрд. долларов. Финансовая помощь монархий Персидского залива египетскому правительству оказалось не эффективной.

Ситуация усугубляется кризисом туристического сектора, прибыль от которого ранее составляла 10% национального дохода. Это сопровождается ростом цен на потребительские товары. На этом фоне правительство Египта договорилось с МВФ о предоставлении кредита в 12 млрд. долларов. Разумеется, под это дело были приняты обязательства проведения политики жесткой экономии. Таким образом, в Турции уверены, что "авторитарный режим" маршала Абдель Фаттах ас-Сиси в недалекой перспективе обречен столкнуться в политическими проблемами. Как говорится, кто бы обвинял египетских военных в авторитаризме, только не турки.

Абдель Фаттах ас-Сиси прошел стандартный путь "выросшего" египетского военного. Родился 19 ноября 1954 года в многодетной семье. В 1977 году закончил Египетскую военную академию, в 1992 году прошел курс обучения в британском командно-штабном училище Joint Services Command and Staff College. В 2006 году получил степень магистра в Армейском военном колледже в Пенсильвании (США). Проходя службу в сухопутных войсках, дослужился до командира механизированной пехотной дивизии. Затем служил военным атташе в Саудовской Аравии, после чего командовал в Египте Северным округом.

В 2011 году был назначен главой военной разведки, с августа 2012 года - главнокомандующий Вооруженными Силами (Министр обороны). Увеличил свою популярность во время переворота 3 июля 2013 года, в ходе которого был свергнут "президент - исламист" Мухаммед Мурси. В 2014 году в результате состоявшихся (в конце мая) выборов, был объявлен президентом. Женат, имеет четверых детей, трех сыновей и дочь.

С таким послужным списком маршалу Абдель Фаттах ас-Сиси отступать некуда. Конечно, сказывается то, что военные - не экономисты. Экономическое поле традиционно не является для (любых) военных сильным. Однако, военное руководство Египта отлично понимает, что его ждет в том случае, если к власти придут сторонники Мухаммеда Мурси. Поучительным является и то, что "арабская весна", которая продолжается с февраля 2011 года, нигде не улучшила жизнь арабов. Египет находится в сложном положении, однако ситуация для населения там пока не такова как в Ливии, Ираке или Сирии.