Очередная "дискуссионная материя"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о неприемлемости сокращения бюджета для Чечни в 2017 году. По словам Дмитрия Пескова, обсуждение вопроса еще не закончено, поскольку требуется принять во внимание все аспекты, что и будет происходить в Государственной Думе.

Ранее Рамзан Кадыров выразил свое недовольство сокращением бюджета республики в 2017 году, поскольку проблем много и Чечня «только сейчас становится на ноги». Он дал понять, что сокращение бюджета не позволит региону развиваться и выполнять социальные обязательства. Кадыров предлагает вернуться к целевой программе «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики».

Как следствие, заявление главы Чечни уже вызвало общественное обсуждение. Некоторые специалисты, знакомые с темой, утверждают, что в первом полугодии 2016 года Чеченская Республика стала единственным регионом федерации, которому увеличили объем бюджетных трансфертов на 14%. Это произошло на фоне суммарного снижения на 12% для прочих регионов. Чечня живет на более чем 70% «уровне дотационности». По суммарным доходам бюджета на душу населения, это однозначно выше, например, чем в Ставропольском крае.

Директор центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов оценивает инновационное развитие Чеченской Республика как несбалансированное. В республике строятся больницы, школы, открываются новые учреждения, где создаются новые рабочие места. Социальные обязательства увеличиваются. С другой стороны такого не происходит с государственными доходами. Местные власти строят экономическую стратегию на дотациях из федерального бюджета.

Рамзан Кадыров относится к публичным политикам, политтехнологи, вероятно, ему подсказывают, когда и в каком виде следует делать заявления. В данном случае, это заявление оказывает президенту Путину политическую «медвежью услугу». На это может быть и не стоило бы обращать внимания, но это явно не первый случай. Русская пословица гласит, что вода камень точит.