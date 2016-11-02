Главная

Очередная "дискуссионная материя"

опубликовано Артем Смолов в Ср, 02/11/2016 - 01:09 Статья: тема тэги гео
Кадыров-2
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о неприемлемости сокращения бюджета для Чечни в 2017 году. По словам Дмитрия Пескова, обсуждение вопроса еще не закончено, поскольку требуется принять во внимание все аспекты, что и будет происходить в Государственной Думе.

Ранее Рамзан Кадыров выразил свое недовольство сокращением бюджета республики в 2017 году, поскольку проблем много и Чечня «только сейчас становится на ноги». Он дал понять, что сокращение бюджета не позволит региону развиваться и выполнять социальные обязательства. Кадыров предлагает вернуться к целевой программе «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики».

Как следствие, заявление главы Чечни уже вызвало общественное обсуждение. Некоторые специалисты, знакомые с темой, утверждают, что в первом полугодии 2016 года Чеченская Республика стала единственным регионом федерации, которому увеличили объем бюджетных трансфертов на 14%. Это произошло на фоне суммарного снижения на 12% для прочих регионов. Чечня живет на более чем 70% «уровне дотационности». По суммарным доходам бюджета на душу населения, это однозначно выше, например, чем в Ставропольском крае.

Директор центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов оценивает инновационное развитие Чеченской Республика как несбалансированное. В республике строятся больницы, школы, открываются новые учреждения, где создаются новые рабочие места. Социальные обязательства увеличиваются. С другой стороны такого не происходит с государственными доходами. Местные власти строят экономическую стратегию на дотациях из федерального бюджета.

Рамзан Кадыров относится к публичным политикам, политтехнологи, вероятно, ему подсказывают, когда и в каком виде следует делать заявления. В данном случае, это заявление оказывает президенту Путину политическую «медвежью услугу». На это может быть и не стоило бы обращать внимания, но это явно не первый случай. Русская пословица гласит, что вода камень точит.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Артем Смолов ::

Автор (или псевдоним)
Артем Смолов

О себе

Автор.