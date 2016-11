Сводка событий в Сирии за 31 октября – 1 ноября 2016 года

Продолжение гуманитарной паузы в Алеппо в случае наступления боевиков невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.«Если вы помните, что мы сказали, когда президент посчитал необходимым продлить гуманитарную паузу: мы отметили, что, в любом случае, все будет зависеть от того, какую позицию займут террористы, потому что продолжение гуманитарной паузы в случае возобновления наступательных действий боевиков невозможно.Сейчас пауза продолжается, сейчас обеспечивается выход мирного населения, раненых из восточного Алеппо, создаются условия для гуманитарной помощи. Но все это невозможно, если террористы продолжат обстрел соответствующих районов, продолжат обстрел маршрутов доставки гуманитарной помощи, начнут наступательные действия, продолжат прикрываться гражданскими, как щитом. Конечно, это не позволит продолжать гуманитарную паузу», - добавил он.

Российская корабельная авианосная ударная группа во главе с ракетным крейсером "Петр Великий" совершила переход по восточной Атлантике в Средиземное море. С 27 по 29 октября суда обеспечения пополнили находящиеся в дальнем походе корабли всеми видами запасов. Об этом сообщил глава минобороны России Сергей Шойгу.

В этой связи министр обороны заявил следующее: «Особенно удивила нас позиция отдельных стран, которые под давлением США и НАТО публично заявили об отказе в заходе наших боевых кораблей в свои порты. Это никак не отразилось на графике их движения по заданному маршруту, поскольку они обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Так же, как и наша группировка в Хмеймиме и Тартусе, куда в среднем доставляется 2 тысячи тонн различных грузов в сутки».

Министр дал понять, что нашим партнерам пора бы определиться, с кем они борются в Сирии - с террористами или с Россией. В этой связи Шойгу процитировал поэта: "Нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах". И тут же задался вопросом: может, на Западе забыли, от чьих рук погибли безвинные люди в результате терактов в Бельгии, Франции, Египте, Ираке и других странах?

Шойгу рассказал о сегодняшней ситуации в Сирии. По указанию Верховного главнокомандующего уже 16 суток в Алеппо не применяют авиацию. В то же время более 2 тысяч так называемых умеренных оппозиционеров при поддержке 22 танков, 15 БМП, 8 "джихад-мобилей" со смертниками и реактивными системами залпового огня вели массированные атаки и обстрелы жилых кварталов, школ, больниц. По данным Минобороны России, большая часть этой техники уничтожена.

По словам Шойгу, каждый день в Алеппо боевики расстреливают десятки мирных жителей за попытки пробраться к гуманитарным коридорам и выйти из восточной части города. "Разве это оппозиция, с которой можно договариваться?" - отметил министр. Он считает, что для уничтожения террористов необходимо действовать сообща, а не вставлять палки в колеса партнерам.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что ситуация в иракском Мосуле отличается от сирийского Алеппо отсутствием гуманитарных коридоров, а также журналистов, волонтеров и активистов. Так он прокомментировал слова спикера Госдепа США Джона Кирби, который ранее заявил о несравнимых отличиях ситуаций в Алеппо и Мосуле.

«В Мосуле же, по странному стечению обстоятельств, нет ни журналистов, ни активистов, ни волонтеров "белых" или иных радужных оттенков "касок". Никого. Поэтому все, что могут себе позволить транслировать американские и европейские телеканалы — это бодрые цензурированные доклады о необычайных успехах коалиции и грядущей великой победе над террористами, не подтвержденные реальными съемками», сообщил он.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 877. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксирован 41 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (17), Дамаск (19), Латакия (3), Дараа (1) и Хама (1). Сутками ранее – 58 обстрелов.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Главы Генеральных штабов России и Турции Валерий Герасимов и Хулуси Акар обсудили операцию коалиции в районе Мосула и вопрос нормализации обстановки вокруг Алеппо. Об этом сообщается в заявлении Минобороны России. «Состоялся откровенный обмен мнениями по обстановке на севере Сирии, а также в районе сирийско-иракской границы в контексте операции по борьбе с ИГИЛ в районе города Мосул», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Герасимов проинформировал Акара о предпринимаемых российской стороной усилиях по улучшению гуманитарной ситуации в Алеппо.

Стороны сошлись во мнении о необходимости «приоритетного размежевания» формирований «Джабхат ан-Нусры» и умеренной оппозиции.

В сообщении Минобороны подчеркивается, что «встреча прошла в конструктивном ключе» и «достигнуто понимание о продолжении контактов по линии генеральных штабов двух стран, в том числе на экспертном уровне».

Наступление сил западной коалиции на оккупированный боевиками ИГ сирийский город Ракка должен начаться «в ближайшие недели», заявил представитель Министерства обороны США Питер Кук. «Мы считаем, что сейчас наступил подходящий момент для того, чтобы оказывать нажим на ИГ на этом направлении. Первоочередная задача состоит в том, чтобы изолировать город, а затем переходить к следующему этапу — освобождению Ракки», заявил он. На вопрос о сроках проведения операции господин Кук заявил, что не собирается «выступать с заявлениями о том, когда именно это случится».

Штурм Мосула силами международной коалиции во главе с США временно откладывается. Причина тактическая: американцы хотят изолировать сирийскую Ракку, чтобы лишить иракских боевиков помощи из Сирии.

Как заявили в штабе операции «Непоколебимая решимость», в настоящее время в районе Ракки действуют мобильные подразделения американского спецназа — отряды сил специального назначения Армии США, которые совместно с курдами уничтожают выходящие из сирийской «столицы» ИГ отряды боевиков и конвои снабжения. «Зеленые береты» не только наводят на скопления боевиков авиаудары, но и самостоятельно атакуют их.

При этом главная задача — перерезать основные пути, связывающие Ракку с окружающими миром, и тем самым взять город в блокаду.

Надо сказать, что такая тактика является типовой для Пентагона. Удерживая магистрали снабжения, американские военные не только обеспечивают непрерывную блокаду города малыми силами, но и лишают отряды ИГ возможности вести разведку и своевременно обнаружить войска, которые рано или поздно пойдут на штурм Ракки. По такому сценарию развивалась подготовка наступления во время операции «Буря в Пустыне» в 1991 году и «Свобода Ираку» в 2003 году.

Руководство террористической организации «Исламское государство» приказало боевикам, которые более двух лет удерживают иракский Мосул, покинуть город и направляться в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

В Совете Безопасности ООН нет единства взглядов на происходящее в сирийском Алеппо. Об этом заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин. «Среди членов совета нет единства взглядов по поводу причин трагедии в Алеппо, на этот счет проходят острые дискуссии, однако могу заверить, что понимание важности задачи отмежевания оппозиционных групп от террористов постепенно растет», — сказал постпред.

Он также отметил, что формальную реакцию в виде резолюции на события вокруг Алеппо Совбез не смог выработать, «поскольку предложенные варианты не дотянули до требуемого уровня поддержки». Чуркин добавил, что «антидамасская» риторика, которая постепенно переросла в антироссийскую, заводит дело в тупик.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что планирует быть на этом посту до конца своего третьего президентского срока в 2021 году. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщает издание, Асад, излучая уверенность, надеялся убедить западную общественность в том, что их правительства совершили ошибку, поддержав сирийскую оппозицию и других его оппонентов.

Асад отверг какую-либо личную ответственность за начало гражданской войны в стране, обвинив в этом США и радикальных исламистов.

Турецкие инженеры обустраивают на севере Сирии военную базу с аэродромом, сообщило ливанское издание As Safir. По данным журналистов, он находится в районе Зияра южнее населенного пункта Эр-Раи. Предполагается, что там будут проходить подготовку сторонники так называемой «умеренной» сирийской оппозиции, которые впоследствии примкнут к операции «Щит Евфрата».

Алеппо. В городе Алеппо произведена выдача гуманитарной помощи в военном госпитале – 300 кг, в доме престарелых – 150 кг, в детском приюте для девочек сирот – около 100 кг.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Азизи и кварталы Хай-эль-Антари, Эль-Машарка, Хай-эль-Ансари.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ансар, Бакиртая, Эль-Хадер, Ханану-Шималия, а также кварталы Рамуси, «3000», Эль-Халедия, Эль-Машарка, Ариан, Шейх-Максуд, Хай-эль-Ансари, Аль-Майдам, «1070», Ашрафия, Ариан, Мейдан, Салах-ад-Дин, Хамдания-4, Сулейман-Халяби, Дахия-эль-Асад военную академию Эль-Асад, КПП № 1 в квартале Эль-Машарка, район бывшего военного училища, аэропорт Эн-Найраб и позиции правительственных войск в районе кварталов «1070», торговый центр «Кастелло» в городе Алеппо.

В Алеппо в течение последних трех дней Боевики "ан-Нусры" и других террористических группировок, убили 84 человека, в основном женщин и детей

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Ожесточенные бои идут за Миньян. Основные боевые действия развернулись на юго-востоке, в то время как северо-восточные части Миньяна контролируются проправительственными силами.

Продолжаются бои в районе Аль-Ассад и в восточной части района «1070» (Фото 1).

Согласно заявлениям Турецкого Генштаба, за минувшие сутки турецкая армия совместно с ССА уничтожила 120 объектов ИГИЛ.

ИГ отбили у протурецких боевиков н.п. Duwayr Hawa, Ash Shudud, Al-Wash, Qa'r Kalbin, Aq Burhan, Al Baruzah, Talatinah и Taltanah.

Латакия. Произведена выдача 3-х тонн гуманитарной помощи в населенном пункте Эйн-Эль-Джойзи.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий и прочие боевики, из танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Гуебара, Кузуль-Даг, Икко, Хараб-Эш-Шейк и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али и высоту с отметкой 465.

В населенных пунктах Баша и Айн-Эль-Кантара незаконные вооруженные формирования применили беспилотный летательный аппарат с взрывным устройством.

Тартус. В Тартусе произведена раздача гуманитарных грузов – в военном госпитале – около 600 кг, в центральном госпитале – около 1 тонны, в роддоме города Тартус – около 200 кг;

Хама. Произведена выдача гуманитарной помощи в н.п. Сальхаб (одна тонна) и в районе центра Национального примирения города Хама – 3 тонны.

Боевики обстреляли н.п. Каукаб, Махарда и Маардас.

Отмечено боестолкновение на востоке провинции в окрестностях города Саламия в районе Вади Аль-Азиб, где армейское подразделение нанесло удары по позиции боевиков ИГ, постоянно обстреливавших транспорт на дороге Ас-Саббура – Асрия.

Хомс. В населенном пункте Суайри населению роздано 4,5 тонны продовольствия.

Боевики ИГ атаковали позиции САА в районе нефтяного месторождения Аль-Махр. При поддержке ВКС РФ, атака отбита.

Отмечены боестолкновения в н.п. - Ас-Саан Аль-Асуад, Аль-Ганту, Тель Абу Ас-Санасель, а также в районе Ад-Дик и на плантации Ад-Дахер.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из танков, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Джобар, Кафер-Батна, Дума, Бала-Эль-Кадима, Хараста, Блелие, фермы населенного пункта Кусайр и район высоты с отметкой 612.

Обстрелам прочих боевиков подверглись н.п. Дума, Хауш-Насри, Хараста, Арбил, Джобар, спортивная площадка в населенном пункте Джобар, школа медицинской службы в населенном пункте Хараста, ферма Бала-эль-Кадима, спортивная площадка в населенном пункте Джобар и больница Ибн-Эль-Валид в н.п. Дума.

Отмечены боестолкновения на перекрёстке Мугр Аль-Мир – Мазраа Бейт-Джин, а также на плантациях Хан Аш-Ших.

В районе города Хараста армейское подразделение уничтожило туннель террористов, длинной 160 и глубиной 14 метров.

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Намир, Харбат-Эль-Газала. В н.п. Эль-Куния и Намир джихадисты применили беспилотный летательный аппарат с взрывным устройством.

В городе Дараа продолжаются бои в квартале Аль-Баляд, отмечено боестолкновение у н.п. Аль-Ядуда.

Кунейтра. В населенном пункте Аюба населению роздано около 1,5 тонн продовольствия.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила три тактические единицы, две боевые позиции, два транспортных средства, а также узел командования и управления; и подавила тактическую единицу ИГ.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила две автоцистерны с нефтью, две нефтяные качалки, буровую вышку и оборудование для добычи нефти ИГ. У города Абу-Камаль разрушен маршрут поставок ИГ.