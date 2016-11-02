Донецкий национальный университет займется подготовкой специалистов сельского хозяйства

Республика сделала заказ на обучение специалистов агрономов и зоотехников. Глава ДНР Александр Захарченко выделил специальный грант под этот заказ. Эту новость он сообщил во время посещения биологического факультета Донецкого национального университета.

«Я выделил отдельный грант этому факультету. Сегодня мы договорились о создании группы студентов из 20 человек, которые будут подготовлены по специальностям «Агрономия» и «Зоотехника»», – цитируют лидера ДНР в администрации.

Курс подготовки будет ускоренным и займет всего 10 месяцев. Захарченко отметил, что такое решение вызвано острой нехваткой специалистов в сельскохозяйственной отрасли Республики, которая уже два года не смотря на боевые действия со стороны Украины, стремительно развивается

В свою очередь декан биофака Олег Горецкий подчеркнул, что ранее на факультете не готовили специалистов данных профилей. Тем не менее, у вуза есть все возможности для успешной реализации такой задачи. Обучение пройдут студенты последних курсов, и начнется оно с января 2017 года.