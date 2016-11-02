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Опять Порошенко наводит тень на плетень

опубликовано alex1943 в Ср, 02/11/2016 - 10:14 Новость: тема тэги гео
porosh
Киев наконец-то озвучил свои требования к так называемой «дорожной карте», принятой на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Украины Константин Елисеев. Он назвал пять ключевых позиций, выдвигаемых Киевом.

Первая – это контроль над 400-километровой границей, неподконтрольной в настоящий момент Киеву. Вторая – вывод российских войск из Донбасса. Третья – проведение безопасных местных выборов, но при этом ни слова о принятии Украиной соответствующего Закона. Четвёртая – роспуск всех «фейковых структур» ДНР и ЛНР. То есть Киев не признаёт их стороной переговоров. Пятая – немедленное освобождение всех украинских пленных и «заложников», находящихся в Российской Федерации. И при этом ни слова о принципе обмена «всех на всех».

То есть Киев в очередной раз срывает результаты переговоров, выставляя в ультимативном тоне все свои прежние необоснованные претензии. А также продолжает старую песню о непосредственном привлечении к переговорам Соединённых Штатов. Берлин и Лондон, куда Киев направил свои требования – в шоке. Москва многозначительно молчит.


Василий Семёнов

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