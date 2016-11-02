Гэть вид столыци!

На Украине продолжается парад региональных суверенитетов. Депутаты Львовского и Ивано-Франковского областных советов договорились предложить Киеву подписать договоры о разграничении полномочий.

Что примечательно, к ним решительно присоединились коллеги Киевского облсовета. Их требования включают перераспределение налоговых сборов, самостоятельность в вопросах экономической и культурной политики, а также управления природными ресурсами своих областей.

Если уж Киевская область решилась дистанцироваться от Киева, то следует ждать что и Киевский горсовет скоро потребует от Верховной Рады, президента и правительства предоставления городу таких же прав. Если, конечно, Кличко на это решится.

И что же останется тогда от великой и унитарной державы Украины?