Оружие возмездия от Галичины

Обитатели Львова, а шире всего Галицкого региона, предпочитают «делиться» своим мусором с согражданами, о чём уже неоднократно сообщалось. Мусорный привет от «культурной столицы» Украины уже получали Кривой Рог, Гайсин, Житомир и другие.

А теперь вот галицкие гиднюки решили устроить свалку всего того, что успели нагадить на территории «агрессивной России». Именно на украино-российской границе были задержаны фуры с отходами, которые направлялись за рубежи незалежной державы из славного города Львова.

Видать там решили использовать свои ядовитые отходы в качестве своеобразного «оружия возмездия». Ну, хотя бы так, если на большее ума не хватает…