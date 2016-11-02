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Оружие возмездия от Галичины

опубликовано alex1943 в Ср, 02/11/2016 - 10:20 Новость: тема тэги гео
musor
Обитатели Львова, а шире всего Галицкого региона, предпочитают «делиться» своим мусором с согражданами, о чём уже неоднократно сообщалось. Мусорный привет от «культурной столицы» Украины уже получали Кривой Рог, Гайсин, Житомир и другие.

А теперь вот галицкие гиднюки решили устроить свалку всего того, что успели нагадить на территории «агрессивной России». Именно на украино-российской границе были задержаны фуры с отходами, которые направлялись за рубежи незалежной державы из славного города Львова.

Видать там решили использовать свои ядовитые отходы в качестве своеобразного «оружия возмездия». Ну, хотя бы так, если на большее ума не хватает…


Василий Семёнов

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