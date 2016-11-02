Болевые точки Украины

Данные социологических опросов довольно-таки объективно, если брать их в целом, характеризуют настроения украинского населения. Выявляют их страхи, опасения и устремления.

Так, по данным соцопросов, 53 процента респондентов считают главной проблемой Украины войну в Донбассе. На втором месте – безудержная коррупция в государственных органах. Третье поделили между собой безработица и рост цен и тарифов. При этом, как ни странно, особой озабоченности у украинских граждан не вызывают угрозы отключения газа или его нехватки. На кизяки надеются, что ли?

Не волнует подавляющее большинство опрошенных и статус русского языка на Украине. Значит ли это, что граждане готовы снова наступать на те же грабли и в будущем, не замечая этой основополагающей для Украины проблемы?

Не менее странно, что до сих пор 60 процентов жителей Центральной Украины с нетерпением продолжают ждать безвизового режима с Евросоюзом, а на Западной Украине таких еврофанатов вообще до 95 процентов. Прояснения в мозгах, судя по всем этим данным, ещё в значительной мере не наступило.