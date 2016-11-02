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В инциденте с самолетом "Белавиа" козлом отпущения хотят сделать диспетчера

опубликовано alex1943 в Ср, 02/11/2016 - 10:39 Новость: тема тэги гео
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Такое предположение делает украинская «Комсомольская правда». На вопрос журналиста в пресс-службе СБУ сообщили, что информации о ходе расследования нет. А вот позиция - есть, и она остается неизменной.

«Никаких указаний относительно истребителей мы не давали. И не давали прямых команд диспетчеру, - заявила спикер СБУ Елена Гитлянская. - Мы только обратились в "Украэрорух" с просьбой вернуть одного из пассажиров. Возможно… сработал человеческий фактор».

Под "человеческим фактором" подразумеваются действия диспетчера, взявшего на себя слишком смелую инициативу.

«Если пилот влетает в запретную зону (пересекает случайно территорию, куда он не должен был лететь), диспетчер может только предупредить его, скорректировать полет, но никак не бросать угрозы о боевой авиации и перехватах. Это не его дело, - рассказал долгое время проработавший диспетчером специалист. Игорь Яковенко (имя попросил изменить, так как сейчас находится в поисках работы). - Люди, конечно, разные бывают, но диспетчер не имеет права переходить на эмоции. Его работа - следить за порядком в воздухе, не более того. Но если указания шли от СБУ или другой силовой службы, сами понимаете…».

К слову, в переговорах речь идет о том, что команда поступила от высшего военного руководства. В Генштабе, куда журналисты обратились за комментарием, им также ответили, что ничего о подобном не знают.

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