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Главная У здания Верховной Рады состоялся митинг учителей - Гройсман ответил что денег нет опубликовано Nvb2003 в Ср, 02/11/2016 - 12:29 Новость: тема тэги гео У здания Верховной Рады состоялся митинг приехавших из разных регионов учителей и работников сферы образования, требующих повышения зарплаты. На время пикета демонстранты перекрыли движение на одной из улиц в правительственном квартале, к зданию парламента были стянуты силы полиции и представителей нацгвардии.

Митингующие говорят, что все надбавки в 30%, обещанные украинским кабмином, уйдут на оплату коммунальных платежей, которые резко выросли за последние годы. Так, например, с 2013 года только стоимость газа для населения выросла в 9,5 раз. Участники митинга заявили, что акция была предупредительной, и в случае невыполнения их требований они устроят всеукраинскую забастовку.

Также у здания Верховной рады собрались участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Требования у митингующих были схожие с учителями. Они добиваются повышения пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин работает над повышением социальных стандартов, но свободных средств на существенное повышение пенсий и зарплат в Украине нет.

Об этом он сказал во время общения с участниками митинга под Верховной радой.

"Я хотел бы, чтобы мы были реалистами. Наши требования хорошие. Я тоже хочу, чтобы учитель получал 7 тыс. грн. или 10 тыс. грн. Я тоже этого хочу. Но нужно где-то взять эти деньги, их нет. Их в реальной экономике, в реальном секторе нет", - сказал Гройсман. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее