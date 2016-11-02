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У здания Верховной Рады состоялся митинг учителей - Гройсман ответил что денег нет

опубликовано Nvb2003 в Ср, 02/11/2016 - 12:29 Новость: тема тэги гео
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У здания Верховной Рады состоялся митинг приехавших из разных регионов учителей и работников сферы образования, требующих повышения зарплаты. На время пикета демонстранты перекрыли движение на одной из улиц в правительственном квартале, к зданию парламента были стянуты силы полиции и представителей нацгвардии.
Митингующие говорят, что все надбавки в 30%, обещанные украинским кабмином, уйдут на оплату коммунальных платежей, которые резко выросли за последние годы. Так, например, с 2013 года только стоимость газа для населения выросла в 9,5 раз. Участники митинга заявили, что акция была предупредительной, и в случае невыполнения их требований они устроят всеукраинскую забастовку.
Также у здания Верховной рады собрались участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Требования у митингующих были схожие с учителями. Они добиваются повышения пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабмин работает над повышением социальных стандартов, но свободных средств на существенное повышение пенсий и зарплат в Украине нет.
Об этом он сказал во время общения с участниками митинга под Верховной радой.
"Я хотел бы, чтобы мы были реалистами. Наши требования хорошие. Я тоже хочу, чтобы учитель получал 7 тыс. грн. или 10 тыс. грн. Я тоже этого хочу. Но нужно где-то взять эти деньги, их нет. Их в реальной экономике, в реальном секторе нет", - сказал Гройсман.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"