Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Верховная Рада ратифицировала договор о военном сотрудничестве С Великобританией опубликовано Nvb2003 в Ср, 02/11/2016 - 12:38 Новость: тема тэги гео Верховная Рада Украины ратифицировала меморандум между Кабинетом министров Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно сотрудничества в сфере обороны. В соглашении, подписанным представителями Украины и Великобритании в Киеве 17 марта 2016 г., говорится, что стороны будут осуществлять двухстороннее сотрудничество в оборонной сфере с целью, укрепления мира и стабильности.

Предполагается, что участники меморандума будут развивать двухсторонние оборонные контакты на таких направлениях, как обмен информацией по вопросам укрепления международной (особенно европейской) безопасности, обмен опытом по вопросам подготовки личного состава, управления войсками и боевой подготовки, содействие развитию сотрудничества в военно-технической сфере, участие в совместных учениях, определение возможностей для закупок военной техники, запчастей и припасов и т. д.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в рамках вышеупомянутого меморандума Великобритания удвоит помощь Украине в проведении реформ Министерства обороны и Вооруженных сил, а также на подготовку военнослужащих ВСУ. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее