Верховная Рада ратифицировала договор о военном сотрудничестве С Великобританией

Верховная Рада Украины ратифицировала меморандум между Кабинетом министров Украины и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии относительно сотрудничества в сфере обороны. В соглашении, подписанным представителями Украины и Великобритании в Киеве 17 марта 2016 г., говорится, что стороны будут осуществлять двухстороннее сотрудничество в оборонной сфере с целью, укрепления мира и стабильности.
Предполагается, что участники меморандума будут развивать двухсторонние оборонные контакты на таких направлениях, как обмен информацией по вопросам укрепления международной (особенно европейской) безопасности, обмен опытом по вопросам подготовки личного состава, управления войсками и боевой подготовки, содействие развитию сотрудничества в военно-технической сфере, участие в совместных учениях, определение возможностей для закупок военной техники, запчастей и припасов и т. д.
Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что в рамках вышеупомянутого меморандума Великобритания удвоит помощь Украине в проведении реформ Министерства обороны и Вооруженных сил, а также на подготовку военнослужащих ВСУ.
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