Если турецкие войска примут участие в штурме Мосула, Ирак будет рассматривать их как врага

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что решение Турции об отправке танков и артиллерии к границе с Ираком было "легкомысленным шагом".
"Запрет на любую интервенцию Турцией (в Ираке) все еще остается в силе", - заявил он.
Хайдер аль-Абади также добавил, что в случае, если турецкие силы войдут на территорию Ирака для того, чтобы принять участие в операции по освобождению Мосула, они будут рассматриваться иракской армией "как враг".
1 ноября стало известно, что Турция отправила танки и артиллерию в юго-восточные районы к границе с Ираком. Анкара неоднократно настаивала, что будет участвовать в наступлении на Мосул, однако официально Ирак от турецкой помощи категорически отказывается. Как заявил во вторник министр обороны Турции Фикри Ишик, отправка техники в направлении Мосула является подготовкой к "важным событиям в регионе".
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