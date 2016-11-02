Главная

Если турецкие войска примут участие в штурме Мосула, Ирак будет рассматривать их как врага

опубликовано Nvb2003 в Ср, 02/11/2016 - 13:32 Новость: тема тэги гео
86f0ada3-4f2a-42db-baef-0304bb9a665b
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что решение Турции об отправке танков и артиллерии к границе с Ираком было "легкомысленным шагом".
"Запрет на любую интервенцию Турцией (в Ираке) все еще остается в силе", - заявил он.
Хайдер аль-Абади также добавил, что в случае, если турецкие силы войдут на территорию Ирака для того, чтобы принять участие в операции по освобождению Мосула, они будут рассматриваться иракской армией "как враг".
1 ноября стало известно, что Турция отправила танки и артиллерию в юго-восточные районы к границе с Ираком. Анкара неоднократно настаивала, что будет участвовать в наступлении на Мосул, однако официально Ирак от турецкой помощи категорически отказывается. Как заявил во вторник министр обороны Турции Фикри Ишик, отправка техники в направлении Мосула является подготовкой к "важным событиям в регионе".
»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"