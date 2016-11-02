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Главная Если турецкие войска примут участие в штурме Мосула, Ирак будет рассматривать их как врага опубликовано Nvb2003 в Ср, 02/11/2016 - 13:32 Новость: тема тэги гео Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что решение Турции об отправке танков и артиллерии к границе с Ираком было "легкомысленным шагом".

"Запрет на любую интервенцию Турцией (в Ираке) все еще остается в силе", - заявил он.

Хайдер аль-Абади также добавил, что в случае, если турецкие силы войдут на территорию Ирака для того, чтобы принять участие в операции по освобождению Мосула, они будут рассматриваться иракской армией "как враг".

1 ноября стало известно, что Турция отправила танки и артиллерию в юго-восточные районы к границе с Ираком. Анкара неоднократно настаивала, что будет участвовать в наступлении на Мосул, однако официально Ирак от турецкой помощи категорически отказывается. Как заявил во вторник министр обороны Турции Фикри Ишик, отправка техники в направлении Мосула является подготовкой к "важным событиям в регионе". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее