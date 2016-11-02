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Главная Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала структуры американской компании Google на 1 млн. руб опубликовано Nvb2003 в Ср, 02/11/2016 - 13:55 Новость: тема тэги гео Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала структуры американской компании Google на 1 млн. руб. за неисполнение предписания ведомства.

Как сообщается, на 500 000 руб. оштрафованы структуры компании - Google Inc. и Google Ireland Limited.

В 2014 г. "Яндекс" пожаловался на Google в ФАС после того, как три производителя Android-фонов – Fly, Explay и Prestigio – отказались переустанавливать на свои устройства сервисы российского поисковика, сославшись на условия договоров с американской компанией.

Прошлой осенью ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции: компания, по мнению ведомства, препятствовала предустановке на Android приложений конкурентов.

ФАС предписала Google устранить нарушения. Google оспорил решение ФАС в суде и проиграл в первой и второй инстанциях. Арбитражный суд Москвы подтвердил, что в части договоров Google с производителями был такой запрет.

В итоге ФАС оштрафовала Google на 438 млн. руб., или 6,7 млн. долл. Срок исполнения предписания ФАС давно истек, служба начала административное расследование о неисполнении предписания, говорил ранее "Ведомостям" представитель ФАС.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев 31 октября публично пригрозил менеджерам Google уголовным преследованием. Американская компания фактически не выполняет предписания службы по делу об Android, заявил он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее