Главная

Вопреки мнению МАГАТЭ, готовятся регламентирующие документы по ИР-100

опубликовано alex1943 в Ср, 02/11/2016 - 14:08 Новость: тема тэги гео
i-04-obsch
Ранее МИД РФ заявил, что, действуя в рамках своей юрисдикции, Россия взяла на себя ответственность за ядерные объекты, находящиеся в Крыму, и намерена использовать их исключительно в мирных целях. На сегодня вопрос об эксплуатации принадлежащего Севастопольскому госуниверситету исследовательского ядерного реактора ИР-100, которая оспаривается Украиной, окончательно не решен, заявил в интервью РИА Новости ректор Севастопольского госуниверситета Валерий Кошкин.

Исследовательский реактор ИР-100 принадлежит СевГУ, он расположен на базе бывшего военно-инженерного училища, ставшего при Украине университетом ядерной энергии и промышленности. МАГАТЭ после жалоб официального Киева считает этот объект украинским. В данный момент реактор не используется.

"Есть две точки зрения по поводу реактора. Некоторые считают, что его, ориентируясь на МАГАТЭ, не нужно эксплуатировать. А многие считают, что есть перспективы", — сказал Кошкин.

Ректор полагает, что реактор можно использовать для решения не только образовательных, но и научных и производственных задач. "Мое мнение – надо собрать достаточный для принятия решения объем информации, проанализировать ее и потом принимать решение. Реактор можно использовать и для медицины, и для сельского хозяйства, и для микроэлектроники. Все это возможно", — сказал Кошкин.

На данный момент вузом готовятся регламентирующие документы и решаются технические вопросы, в том числе вопросы безопасности.

В ноябре 2015 года Россия воздержалась при голосовании за резолюцию
Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в докладе которого ядерные объекты Севастополя отнесены к Украине.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет