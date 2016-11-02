Вопреки мнению МАГАТЭ, готовятся регламентирующие документы по ИР-100

Ранее МИД РФ заявил, что, действуя в рамках своей юрисдикции, Россия взяла на себя ответственность за ядерные объекты, находящиеся в Крыму, и намерена использовать их исключительно в мирных целях. На сегодня вопрос об эксплуатации принадлежащего Севастопольскому госуниверситету исследовательского ядерного реактора ИР-100, которая оспаривается Украиной, окончательно не решен, заявил в интервью РИА Новости ректор Севастопольского госуниверситета Валерий Кошкин.

Исследовательский реактор ИР-100 принадлежит СевГУ, он расположен на базе бывшего военно-инженерного училища, ставшего при Украине университетом ядерной энергии и промышленности. МАГАТЭ после жалоб официального Киева считает этот объект украинским. В данный момент реактор не используется.

"Есть две точки зрения по поводу реактора. Некоторые считают, что его, ориентируясь на МАГАТЭ, не нужно эксплуатировать. А многие считают, что есть перспективы", — сказал Кошкин.

Ректор полагает, что реактор можно использовать для решения не только образовательных, но и научных и производственных задач. "Мое мнение – надо собрать достаточный для принятия решения объем информации, проанализировать ее и потом принимать решение. Реактор можно использовать и для медицины, и для сельского хозяйства, и для микроэлектроники. Все это возможно", — сказал Кошкин.

На данный момент вузом готовятся регламентирующие документы и решаются технические вопросы, в том числе вопросы безопасности.

В ноябре 2015 года Россия воздержалась при голосовании за резолюцию

Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в докладе которого ядерные объекты Севастополя отнесены к Украине.