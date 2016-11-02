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Украинская сторона вновь сорвала разведение сил и средств в районе Станицы Луганской

опубликовано Nvb2003 в Ср, 02/11/2016 - 14:11 Новость: тема тэги гео
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Украинская сторона вновь сорвала разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом сегодня, на блокпосту у Станицы Луганской, сообщил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего.
"Украина в очередной раз отказалась разводить силы и средства в районе Станицы Луганской", - сказал он.
«Ситуация повторяется системно, разведение сил и средств сегодня опять не состоялось. И хотелось бы отметить, что не мы намечали дату – 2 ноября. 2 ноября называл Леонид Данилович Кучма во время видеоконференции», - подчеркнул Дейнего.
"Что является причиной - для меня не понятно. Никаких нарушений режима прекращения огня в районе Станицы Луганской не наблюдалось. ОБСЕ не фиксировала никаких фактов, которые могли бы поставить под вопрос возможность разведения на этом участке", - отметил он.
"Тем не менее Украина по надуманным причинам, опираясь на свои, только им "видимые" обстрелы, отказалась от разведения сил и средств", - заявил уполномоченный представитель Республики.
Ранее сегодня начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко отметил, что представители ЛНР после пуска белой сигнальной ракеты, свидетельствующей о готовности Республики начать отвод, вместо оговоренных 20 минут были готовы более часа ожидать ответного сигнала от Киева о начале разведения сил. Он пояснил, что это было сделано для того, чтобы украинская сторона не смогла использовать в качестве оправдания срыва разведения сил разницу во времени, в связи с переходом Украины на на зимнее время, разница которого с луганским (московским) теперь составляет один час.
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корреспондент "Анна-ньюз"