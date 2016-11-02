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Украина согласилась компенсировать затраты на возвращение в Киев белорусского самолета

опубликовано Nvb2003 в Ср, 02/11/2016 - 14:22 Новость: тема тэги гео
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Генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Анатолий Гусаров сообщил, что украинские власти согласились компенсировать затраты на возвращение в Киев белорусского самолета, который 21 октября, после вылета в Белоруссию, украинские спецслужбы заставили вернуться в киевский аэропорт под угрозой поднять в воздух истребители.
Он также заявил, что "Белавиа" работает с авиационными властями Украины, "чтобы определиться с возмещением затрат и пониманием произошедшего" после инцидента.
Гусаров подтвердил позицию Белоруссии о незаконности действий украинской стороны. "Мы и сегодня считаем, что произошедшее не укладывается в рамки международного авиационного права. Наши коллеги в Украине несколько по иному понимают ситуацию", - сказал он.
21 октября украинские диспетчеры, по требованию СБУ, заставили пассажирский самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" вернуться в аэропорт Киева под угрозой поднять истребители. После посадки с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, являющийся гражданином Армении. После этого пассажир был отпущен и вылетел в 19.00 рейсом B2-830 авиакомпании "Белавиа" в Минск. Пассажиром был Армен Мартиросян, известный антимайдановец.
Позже СБУ заявила, что прибегла к принудительному возврату самолета в связи с получением информации о возможной угрозе национальной безопасности на борту, однако ведомство открестилась от указаний поднять истребители. Минск выразил протест Украине в связи с инцидентом.
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Vladimir

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корреспондент "Анна-ньюз"