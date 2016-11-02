Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Киевские силовики разместили в Станично-Луганском районе танки, самоходные артиллерийские установки (САУ) и другую бронетехнику, а также ведут работы по оборудованию артиллерийских позиций. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции Республики майор Андрей Марочко.

Он сообщил, что с 1 на 2 ноября обстрелов территории Республики со стороны ВСУ не зафиксировано.

"Воспользовавшись перемирием, украинские силовики продолжают наращивать силы и средства вдоль линии боевого соприкосновения", - отметил Марочко.

"Так, по нашим данным, на стоянке сельхозтехники в населенном пункте Червоный Жовтень Станично-Луганского района вскрыто скопление вооружения и военной техники 14-й бригады вооруженных сил Украины в количестве до 40 единиц, в том числе танки и САУ", - подчеркнул он.

"В населенный пункт Кондрашевская-Новая Станично-Луганского района зафиксировано прибытие гусеничной бронетехники вооруженных сил Украины, которая впоследствии была размещена на приусадебных участках частного сектора", - продолжил майор.

"Помимо этого, на улицах Чапаева, Щорса и в районе поселкового кладбища с 28 октября ведутся работы по оборудованию артиллерийских позиций", - добавил он.

Марочко сообщил, что украинские силовики также ведут инженерные работы по оборудованию новых позиций и укреплению уже имеющихся в районе Станицы Луганской.

"По нашим данным, в зоне ответственности 14-й бригады вооруженных сил Украины проводятся работы по дооборудованию позиций, находящихся на линии боевого соприкосновения, отмечается прибытие инженерной техники и доставка бронеколпаков", - рассказал майор.