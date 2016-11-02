Форма ВСУ сгорает на карателях за 40 секунд

На третьем году карательной операции в Донбассе украинские боевики до сих пор одеты в форму, приобретенную за свой счет или подаренную волонтерами. «Пикселька» и «дубок» Министерства обороны пошиты из синтетической легковоспламеняющейся ткани и уже стали причиной серьезных ожогов у карателей, и даже привели к летальному исходу.

Форма украинского вояки может стать причиной ужасной смерти даже на мирной территории. Украинские каратели уже поплатились за некачественной форму. Трагедия произошла в тылу на Львовщине, в прошлом году во время учений на полигоне военные уничтожали остатки пороха и огонь перекинулся на людей. Тогда погиб подполковник Игорь Ширинский, который получил 70% ожогов тела из-за некачественной синтетической формы, которая мгновенно вспыхнула. Еще двое солдат тогда получили тяжелые травмы, но выжили.

В День так называемой «независимости» по Крещатику украинские боевики шли уже в качественной форме, с добротной ткани, хоть это и был тот самый вид камуфляжа «пикселька», которая горела на полигоне на Львовщине. Впрочем, в Министерстве обороны говорят, что она не горит и отвечает всем требованиям. Но волонтер и медик с передовой Елена Мосийчук это отрицает. Говорит, парад это одно, а передовая совсем другое. На фронте устойчивой к огню формы девушка не видела.

«Форма, которую закупают для армии, сгорает за 40 секунд на человеке. То есть вместе с кожей надо будет снимать эту ткань. В Верховной Раде клялись, божились, что это будет другая форма, чем в 2014–2015 годах. Но мы проверяли ткань. Это все бред. Если мы приедем к военным и кто окурок положит на форму, то 40 секунд и человека нет», — утверждает медик Елена Мосийчук.