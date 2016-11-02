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Александр Захарченко: «Металлоломом нас снабжает украинская армия»

опубликовано alex1943 в Ср, 02/11/2016 - 17:46 Новость: тема тэги гео
Stirol
Ранее агентство "Укринформ" со ссылкой на информированный источник сообщило, что Захарченко якобы отдал приказ в ближайшее время осуществить демонтаж одного из крупнейших предприятий Донецкой области — горловского химического концерна "Стирол", принадлежащего украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Якобы планируется организовать и провести вывоз 90% оборудования и коммуникаций предприятия на металлолом.

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко опроверг информацию украинских СМИ о ликвидации предприятий в Донбассе.

"В украинских СМИ уже появилась информация о том, что Захарченко издал указ о "Стироле". Благодаря украинской армии у нас и так хватает разрушенных предприятий, которые мы восстанавливаем, а металлоломом нас снабжает украинская армия. Поэтому большая просьба украинским военным — танки должны быть тяжелыми, чтобы было много металла, их спалим, а потом распилим", — заявил Захарченко журналистам в среду.

Концерн "Стирол" входит в химический холдинг Ostchem Group, подконтрольный Group DF Фирташа. Завод относится к потенциально опасным производствам. В мае 2014 года Ostchem объявил о приостановке выпуска аммиака, его производных и другой продукции на предприятии в связи с напряженной ситуацией в области и желанием компании "исключить все риски для сотрудников и жителей региона".

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