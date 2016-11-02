Уже к концу года могут ввести прослушку всех граждан Украины

Вероятность того, что к концу нынешнего года на Украине официально начнут прослушивать разговоры граждан, возрастает. Верховная рада внесла в повестку дня законопроект о «прослушке» для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Это вселяет надежду, что до конца года НАБУ получит право на самостоятельное снятие информации с каналов связи. Напоминаем, что этого шага ждет и МВФ, финансовая поддержка которого очень важна для Украины», - говорится в сообщении НАБУ.

Это значит, любой разговор по телефону может быть прослушан, все переписки в сети, если там заподозрят признаки коррупции, и не только, могут быть использованы против «интернет-активистов». Ясно, что дело тут не только в пресловутой коррупции. Прослушка личных разговоров есть не что иное, как выявление неблагонадежных и «антиукраински» настроенных граждан, что обязательно приведет к репрессиям по отношению к части населения, которое не поддерживает политику нынешней преступной власти.

Напомним: Антикоррупционное бюро Украины было создано 15 апреля 2015 года. Это «правоохранительный орган с широкими полномочиями», как его называют. Уже были отмечены случаи незаконной прослушки граждан, вовсе не связанных с коррупцией.