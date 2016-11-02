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Комитет ВР «сдавать своих» не хочет, но в ГПУ настаивают

опубликовано alex1943 в Ср, 02/11/2016 - 18:34 Новость: тема тэги гео
Les+Pol
Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендует парламенту отклонить проект постановления о расследовании в отношении квартир Лещенко и Залищук, сообщает «Укринформ».

Решение отклонить проект постановления "О создании депутатской рабочей группы по вопросам объективного расследования фактов относительно правомерности получения средств для приобретения квартир народными депутатами Украины Сергеем Лещенко и Светланой Залищук" поддержали на заседании комитета 9 народных депутатов, Сергей Лещенко при голосовании воздержался.

"Мы приняли решение комитетом отклонить эту инициативу", - сказал председатель антикоррупционного комитета Егор Соболев после обсуждения проекта постановления и голосования.

Как сообщалось, в конце сентября в Верховной Раде нардепом Сергеем Каплиным был зарегистрирован проект постановления № 5187 "О создании депутатской рабочей группы по вопросам объективного расследования фактов относительно правомерности получения средств для приобретения квартир народными депутатами Украины Сергеем Лещенко и Светланой Залищук".

В то же время во время пресс-конференции генпрокурор Юрий Луценко заявил: «Народные депутаты пишут нам два типа документов - обращение, которое не обязательно ведет к регистрации уголовного производства, и заявление о совершенном преступлении, по которому должно быть зарегистрировано уголовное производство. Павел Пинзеник направил в ГПУ заявление о совершенном преступлении. Таким образом, мы зарегистрировали уголовное производство», - сказал глава ГПУ.

По его словам, сейчас Генпрокуратура совместно с НАБУ и САП рассматривает возможность создания совместной прокурорской группы для проверки заявления нардепа Пинзеника.

Генпрокурор добавил, что по факту покупки Лещенко жилья в прокуратуру поступили также обращения от 6 человек и нардепа Дейдея. Их Генпрокуратура передала в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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