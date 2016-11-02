Главная

Начальник полиции Буковины задекларировал $220 тыс. наличными и две квартиры в Донецке

опубликовано vinodelov в Ср, 02/11/2016 - 18:36 Новость: тема тэги гео
Сергей Пилигрим

Начальник главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Сергей Пилигрим задекларировал 160 тыс грн. зарплаты за 2015 год, $220 тыс. наличными и две квартиры в Донецке. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в электронной декларации Сергея Пилигрима на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, из имущества генерал полиции задекларировал две квартиры в Донецке — на 80 и 81 кв м.

Среди имущества также автомобиль «Фольксваген Пассат» 2012 года.

Зарплата начальника ГУ ЧП в области в 2015 году составила 160 тыс грн.

Также он задекларировал немалые суммы наличных — а именно $220 тыс. и 200 тыс. грн.

В другом разделе он указал возможный источник сбережений: в период с 12.02.2013 по 25.03.2014 гг. работал в должности директора департамента безопасности ООО «Портинвест». За это время получил зарплату 2,5 млн грн.

ООО «Портинвест» входит в компанию «СКМ», которая принадлежит беглому донецкому олигарху Ринату Ахметову.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!