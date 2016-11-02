Начальник полиции Буковины задекларировал $220 тыс. наличными и две квартиры в Донецке

Начальник главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Сергей Пилигрим задекларировал 160 тыс грн. зарплаты за 2015 год, $220 тыс. наличными и две квартиры в Донецке. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в электронной декларации Сергея Пилигрима на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В частности, из имущества генерал полиции задекларировал две квартиры в Донецке — на 80 и 81 кв м.

Среди имущества также автомобиль «Фольксваген Пассат» 2012 года.

Зарплата начальника ГУ ЧП в области в 2015 году составила 160 тыс грн.

Также он задекларировал немалые суммы наличных — а именно $220 тыс. и 200 тыс. грн.

В другом разделе он указал возможный источник сбережений: в период с 12.02.2013 по 25.03.2014 гг. работал в должности директора департамента безопасности ООО «Портинвест». За это время получил зарплату 2,5 млн грн.

ООО «Портинвест» входит в компанию «СКМ», которая принадлежит беглому донецкому олигарху Ринату Ахметову.