Признаки современной «демократической» Украины — стремительное старение населения и высокая смертность от разных причин. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

«Наиболее опасный отрезок жизни от 40 до 60 лет. Это просто национальная катастрофа», — сказала она.

По словам демографа, например, в Швейцарии не доживают до 60 лет всего 8% мужчин, на Украине — 40%. Поэтому требование МВФ сократить количество пенсионеров в стране майдана «успешно» выполняется. В связи с этим, уверена ученая, повышать пенсионный возраст мужчинам нельзя. У украинских женщин ситуация лучше, у них были все демографические основания повышать пенсионный возраст до 60 лет.

В 1959 году украинцев старше 60 лет было всего 11%, в 2001году — 21%, а к 2036 году, по оценкам демографов, будет 28%. Пенсионеров становится больше, а молодых, трудоспособных людей, меньше. Такими темпами уже в 2032 году украинцев возрастом от 20 до 60 лет будет меньше, чем украинцев старше 60 лет. Сейчас ситуация усугубляется войной, развязанной майданной властью Киева, ведь гибнут и становятся нетрудоспособными калеками совсем молодые люди.