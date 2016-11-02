ДНР готовит открытие своих представительств еще в пяти новых государствах Евросоюза

Такие представительства будут открыты и работать по аналогии с учреждением, ранее появившимся в Чехии. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

«У нас открылось первое представительство в Чешской Республике — представительский центр, который сейчас успешно работает, создана программа его деятельности до конца года. Сейчас мы планируем открыть еще несколько таких центров в Европе. Пока, в общей сложности, около пяти уже находятся в разработке», — сказала руководитель внешнеполитического ведомства Республики.

Никонорова отметила, что, к сожалению, «…не все государства и не все правительства государств в Европе настроены дружелюбно и доброжелательно по отношению к ДНР. Но мы прорабатываем законодательство каждого государства для того, чтобы открывать там свои центры (как представительство в Чехии) в соответствии с законодательством государства, чтобы не было возможности в чем-то его упрекнуть. В Чехии центр успешно работает, и к его работе не может быть никаких претензий, так как мы действовали четко в рамках законодательства».

Наталья Никонорова выразила надежду, что в будущем отношение к Донецкой Народнй Республике изменится в лучшую сторону во многих странах Европы.