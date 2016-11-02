Главная

ДНР готовит открытие своих представительств еще в пяти новых государствах Евросоюза

опубликовано vinodelov в Ср, 02/11/2016 - 18:44 Новость: тема тэги гео
ДНР

Такие представительства будут открыты и работать по аналогии с учреждением, ранее появившимся в Чехии. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

«У нас открылось первое представительство в Чешской Республике — представительский центр, который сейчас успешно работает, создана программа его деятельности до конца года. Сейчас мы планируем открыть еще несколько таких центров в Европе. Пока, в общей сложности, около пяти уже находятся в разработке», — сказала руководитель внешнеполитического ведомства Республики.

Никонорова отметила, что, к сожалению, «…не все государства и не все правительства государств в Европе настроены дружелюбно и доброжелательно по отношению к ДНР. Но мы прорабатываем законодательство каждого государства для того, чтобы открывать там свои центры (как представительство в Чехии) в соответствии с законодательством государства, чтобы не было возможности в чем-то его упрекнуть. В Чехии центр успешно работает, и к его работе не может быть никаких претензий, так как мы действовали четко в рамках законодательства».

Наталья Никонорова выразила надежду, что в будущем отношение к Донецкой Народнй Республике изменится в лучшую сторону во многих странах Европы.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!