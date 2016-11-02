Немецкий еженедельник Die Zeit: «Днем Донецк наполняется жизнью,…а ночью стреляют»...

Журналисты популярного немецкого издания Die Zeit (Время — ред.) побывали в Донецке — столице ДНР и рассказали о жизни в прифронтовом городе. Вот лишь несколько цитат.

«В центре Донецка, всего в 10 минутах езды от Спартака, царит своеобразная нормальность, — пишет издание. — Статуя Ленина угрюмо смотрит на проезжающий транспорт, на ветру развеваются флаги так называемой Донецкой Народной Республики. Тротуары чисто выметены, рабочие сметают осеннюю листву в парках. В кино показывают американские блокбастеры и русские комедии. Перед Донецкой оперой стоят полицейские в своих защитных жилетах и штрафуют водителей…

С тех пор, как тяжелые обстрелы переместились из центра города на периферию Донецка, город снова наполнился жизнью. Вернулись многие из тех, кто из-за тяжелых боев в 2014 и 2015 годах покинули город, где когда-то проживало 900 тысяч человек. Приехали также и люди из окрестностей. Официальных данных нет, но верные режиму СМИ считают, что в городе опять 850 тысяч жителей. А то, что в центре опять бывают пробки, жители Донецка считают хорошим знаком»…

«…В то время как футбольные звезды Шахтера давно переехали в Западную Украину, в Донецке прошел финал местного чемпионата. Донецк победил соседний город Макеевку со счетом 2:0».

«…ночью Донецк превращается в город-призрак. Тогда слышен только как далекое эхо, грохот обстрелов. Как напоминание о том, что где-то там еще стреляют. В городском районе Октябрьский, вокруг полностью разрушенного аэропорта Донецк, или, может быть, в Спартаке»…

Die Zeit — еженедельная немецкая газета, выходит с февраля 1946 года, придерживается центристских взглядов на политику, общий тираж 500000 экземпляров.