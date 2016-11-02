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Киев продолжает стягивать оружие, технику и иностранных наемников к линии фронта на Донбассе

опубликовано vinodelov в Ср, 02/11/2016 - 19:17 Новость: тема тэги гео
Танки ВСУ

По данным разведки ДНР, украинское командование перебросило к линии фронта под городом Горловкой танки, гаубицы, минометы, а также шесть автобусов с польскими и грузинскими наемниками. Об этом сообщил на брифинге в Донецке спикер минобороны Республики Эдуард Басурин.

«По данным нашей разведки, в районе поселке городского типа Верхнеторецкое (4 км к западу от Горловки и 23 км. от Донецка) на железнодорожную станцию „Скотоватая“ отмечено прибытие 12 танков, 10 гаубиц 122-мм и шести 120-мм минометов», — сказал Басурин. Также он сообщил, что в поселок городского типа Новгородское в шести километрах юго-западнее Горловки «за двое суток прибыли шесть автобусов с польскими и грузинскими наемниками-террористами». Все эти данные разведки о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ.

Напомним: согласно минскому меморандуму, подписанному Контактной группой 12 февраля 2015 года, артиллерийские орудия калибром более 100 мм должны быть отведены от линии разграничения (фронта) на 50 км, РСЗО — на 70 км, РСЗО «Торнадо», «Ураган», «Смерч», а также ракеты «Точка» на 140 км. В соответствии с сентябрьским дополнением, противоборствующие стороны должны были отвести артиллерию калибром до 100 мм, а также танки и минометы. Украинская сторона по-прежнему игнорируют все пункты минских соглашений.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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