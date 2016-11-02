На Волыни будут судить правоохранителя, который помог бандиту бежать из-под стражи

На Волыни сотрудник полиции, при пособничестве которого из-под стражи сбежал опасный преступник Руслан Гончарук, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Инспектора Луцкого изолятора временного содержания обвиняют в пособничестве в побеге из-под стражи подозреваемого в совершении разбоя гражданина.

В прокуратуре утверждают, что бегство задержанного стало возможна из-за грубых умышленных нарушение порядка конвоирования. Дважды в течение суток разбойник жаловался на проблемы со здоровьем. И дважды его возили в больницу, нарушая установленный законом четкий порядок перевозки таких лиц.

При отсутствии приказа руководства, инспектор-дежурный самостоятельно формировал конвой в неполном составе и при этом не обеспечивал получение конвоирами табельного оружия.

Кроме того, при наличии в Луцком отделе полиции специально оборудованного автомобиля, инспектор при отсутствии для этого объективных оснований оказывал незаконное устное указание транспортировать задержанного автомобилем скорой медицинской помощи.

В результате злоумышленник убедился в ненадлежащем конвоировании со стороны должностных лиц ИВС и отсутствии у них оружия и совершил побег.

Ночью 16 сентября этого года он заставил безоружных конвоиров не оказывать сопротивления и бежал из-под стражи.

Во время досудебного расследования обвиняемый правоохранитель искренне раскаялся в содеянном.